Ми-8 згорів, Ми-35 пошкоджено. У РФ заявляють про удар по військовій авіації під Брянськом

Атака на РФ 6 червня

Українські військові перед масованим російським обстрілом вночі проти п’ятниці, 6 червня, уразили аеродроми зі стратегічною авіацією РФ. У Генштабі вже підтвердили цю інформацію, заявивши що завдали удари на випередження.

РБК-Україна вже писало про серію потужних вибухів над Брянськом, а також про пожежу в районі місцевого аеродрому.

Також дрони атакували стратегічні об’єкти у Саратові та Енгельсі, де базується важлива авіація. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Після цього керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував удари по військових об’єктах на території Росії. Про те, яке значення ці атаки мають для України - РБК-Україна повідомляло окремо.

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