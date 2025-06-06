Нафтобаза в Енгельсі, аеродром "Дягілєво" та завод "Прогрес": що відомо про удари у РФ

У Росії завдано ударів по низці важливих військових об’єктів - зокрема, нафтобазі в Енгельсі, аеродрому "Дягілєво" та оборонному заводу "Прогрес" у Мічурінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленка в Telegram .

За його словами, уражений завод "Прогрес" є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу.

"Саме звідси Росія отримує ті компоненти, які живлять її ракетні та артилерійські системи", - наголосив Коваленко.

Він пояснив, що підприємство спеціалізується на виробництві високоточних електронних приладів, зокрема для систем наведення, стабілізації та управління артилерією і РСЗВ, а також на розробці елементів для автоматизованих систем управління військами.

"Особлива увага - на кооперацію "Прогресу" з іншими оборонними підприємствами РФ: це один з ключових постачальників до "Ростеху" та "Техмашу". Саме через такі заводи підтримується серійне виробництво "Гіацинтів", "МСТА", "Торнадо" і навіть деяких компонентів для “Іскандерів", - підкреслив Коваленко.

На думку керівника ЦПД, удар по цьому об'єкту, може суттєво ускладнити виробництво російського озброєння, яким обстрілюють українські міста.