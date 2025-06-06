В Росії лунають вибухи: дрони атакують Енгельс і Саратов, де базується стратегічна авіація

В Росії дрони атакували стратегічні об’єкти у Саратові та Енгельсі, де базується важлива авіація. Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів, роботу ППО та пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Так, у ніч проти 6 червня в Росії відчули що таке війна і небезпека, адже одразу декілька регіонів потрапили під масовану атаку безпілотників.

Росіяни повідомляють про потужні вибухи, роботу ППО та звуки сирен.

Частина безпілотників була збита, але деякі досягнули мети.

Повітряна тривога та вибухи: що відомо

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін офіційно підтвердив загрозу атаки БПЛА та запровадження режиму надзвичайної ситуації.

Так, близько 2:20 жителі Саратова та Енгельса повідомили про серію вибухів. До цього над кількома районами було чутно звуки безпілотників у небі. В регіоні лунали сирени, а також звуки, схожі на автоматні черги.

Атака торкнулась аеропорту та житлових кварталів

У міжнародному аеропорту Гагарін у Саратові оголосили про тимчасове припинення всіх рейсів. Введено спеціальний план "Килим".

Росавіація підтвердила: авіагавань не приймає і не відправляє літаки, екіпажі та диспетчери працюють у режимі підвищеної безпеки.

Відомо, що уламки одного безпілотника упав на житловий будинок у місті Енгельс. Йдеться про багатоповерхівку ЖК "Облака" на вулиці Тельмана.

Очевидці повідомляють про пожежу на одному з балконів, а також пошкодження вікон та скління на кількох поверхах. На місці працюють рятувальники.

Ситуація в інших регіонах

Про роботу ППО та загрозу БПЛА також повідомляють жителі Тульської та Рязанської областей.

Наприклад, у районі Дягілєво, де розташована авіабаза, зафіксовано дрони та пожежа, повідомляють місцеві жителі.

На момент публікації офіційної інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Всі екстрені служби приведені в повну бойову готовність, зазначив губернатор Бусаргін.