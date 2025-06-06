Ми-8 сгорел, Ми-35 повреждены. В РФ заявляют об ударе по военной авиации под Брянском

Атака на РФ 6 июня

Украинские военные перед массированным российским обстрелом в ночь на пятницу, 6 июня, поразили аэродромы со стратегической авиацией РФ. В Генштабе уже подтвердили эту информацию, заявив что нанесли удары на опережение.

РБК-Украина уже писало о серии мощных взрывов над Брянском, а также о пожаре в районе местного аэродрома.

Также дроны атаковали стратегические объекты в Саратове и Энгельсе, где базируется важная авиация. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

После этого руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал удары по военным объектам на территории России. О том, какое значение эти атаки имеют для Украины - РБК-Украина сообщало отдельно.

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