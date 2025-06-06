Удар на випередження: Генштаб підтвердив атаки на ключові аеродроми РФ
В ніч на 6 червня українські Сили оборони здійснили удари на випередження по аеродромах базування ворожої авіації, які безпосередньо залучені в обстрілах України. Це сталось напередодні масштабної атаки РФ по українських містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що внаслідок операції було уражено аеродром "Енгельс" у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, а також аеродром "Дягілєво" у Рязанській області, звідки злітають повітряні заправники та винищувачі супроводу.
В обох регіонах зафіксовано потужні вибухи, пожежі та задимлення, а на деяких об’єктах - масштабне займання резервуарів із паливо мастильними матеріалами (ПММ).
"Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Фото: Сили оборони вдарили по аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" в Росії (t.me/GeneralStaffZSU)
Також Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів ворога на території Росії та тимчасово окупованих районах України.
"Зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії 'РФ у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються, - додали у Генштабі.
Військові наносили, що удар по російських військових об’єктах став відповіддю напередодні чергового масованого ворожого ракетного обстрілу, зокрема проти столиці України.
Нагадаємо, дрони атакували стратегічні об’єкти у Саратові та Енгельсі, де базується важлива авіація. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, роботу ППО та пожежі. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Также керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував удари по військових об’єктах на території Росії. Про те, яке значення ці атаки мають для України - РБК-Україна повідомляло окремо.
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