ua en ru
Пт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар на випередження: Генштаб підтвердив атаки на ключові аеродроми РФ

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 11:43
UA EN RU
Удар на випередження: Генштаб підтвердив атаки на ключові аеродроми РФ Фото: Пожежа на нафтобазі в Енгельсі (соцмережі)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 6 червня українські Сили оборони здійснили удари на випередження по аеродромах базування ворожої авіації, які безпосередньо залучені в обстрілах України. Це сталось напередодні масштабної атаки РФ по українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок операції було уражено аеродром "Енгельс" у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, а також аеродром "Дягілєво" у Рязанській області, звідки злітають повітряні заправники та винищувачі супроводу.

В обох регіонах зафіксовано потужні вибухи, пожежі та задимлення, а на деяких об’єктах - масштабне займання резервуарів із паливо мастильними матеріалами (ПММ).

"Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Удар на випередження: Генштаб підтвердив атаки на ключові аеродроми РФФото: Сили оборони вдарили по аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" в Росії (t.me/GeneralStaffZSU)

Також Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів ворога на території Росії та тимчасово окупованих районах України.

"Зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії 'РФ у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються, - додали у Генштабі.

Військові наносили, що удар по російських військових об’єктах став відповіддю напередодні чергового масованого ворожого ракетного обстрілу, зокрема проти столиці України.

Нагадаємо, дрони атакували стратегічні об’єкти у Саратові та Енгельсі, де базується важлива авіація. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, роботу ППО та пожежі. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Также керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував удари по військових об’єктах на території Росії. Про те, яке значення ці атаки мають для України - РБК-Україна повідомляло окремо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки
"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках