В аеропорту Брянська в РФ пролунали потужні вибухи

Увечері 5 червня мешканці Брянська повідомили про серію потужних вибухів над містом, а також про пожежу в районі місцевого аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі.

Зазначимо, що удар по Брянську це не перший подібний інцидент. Ще б пак, місто розташоване поблизу українського кордону, а тому неодноразово ставало об’єктом атак безпілотників.

На момент публікації російська влада офіційно не коментувала ситуацію. Водночас місцеві пабліки та воєнкори активно обговорюють імовірну атаку БПЛА по аеродрому.

Так звані російські воєнкори нарікають, що, ймовірно, ціллю могла стати установка оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", яка ймовірно розміщувалась на території аеродрому.

Вибухи пролунали близько 23:30. Очевидці також повідомили про пожежу в районі місцевого аеродрому після вибухів.

Так, у ніч проти 5 червня мешканці російського Брянська повідомили про серію гучних вибухів над містом.

Нагадаємо, що просто зараз в тимчасово окупованому Криму оголосили сигнал тривоги. Окупанти скаржаться на ракетну атаку на півострів.

До слова, 1 червня СБУ здійснила історична та безпрецедентну атаку на російські аеродроми. Операцію під назвою "Павутина" готували півтора роки.

Служба безпеки FPV-дронами вдарила по російських авіабазах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Метою операції було ураження літаків стратегічної авіації, якими росіяни б'ють по Україні.