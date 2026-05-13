У російському Башкортостані спалахнув один із найбільших вузлів "Транснєфті" (відео)

ЛПДС "Нурліно" (лінійна виробничо-диспетчерська станція) розташована на стратегічному перетині магістральних нафтопроводів, які з'єднують Західний Сибір із центральними регіонами Росії. Відстань від станції до кордону з Україною становить понад 1200 кілометрів.

Причини займання наразі невідомі.

При цьому сигналів повітряної небезпеки в регіоні не оголошували, а офіційна російська влада поки не коментувала інцидент.

У МНС РФ повідомили, що пожежно-рятувальні підрозділи вже виїхали на місце події.

Очевидці публікують відео пожежі з різних ракурсів. На кадрах видно густий дим, який здіймається над територією нафтового об'єкта.

Інформації про постраждалих чи масштаби пошкоджень наразі немає.