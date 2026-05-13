RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В российском Башкортостане вспыхнул один из крупнейших узлов "Транснефти" (видео)

09:41 13.05.2026 Ср
2 мин
Расстояние от границы с Украиной - более 1200 км.
aimg Ирина Глухова
Фото иллюстративное: в российском Башкортостане вспыхнул один из крупнейших узлов "Транснефти" (росСМИ)

Сегодня, 13 мая, в Башкортостане вспыхнула ЛПДС "Нурлино" - один из крупнейших узлов в системе российской "Транснефти". Черный дым видно издалека.

ЛПДС "Нурлино" (линейная производственно-диспетчерская станция) расположена на стратегическом пересечении магистральных нефтепроводов, соединяющих Западную Сибирь с центральными регионами России. Расстояние от станции до границы с Украиной составляет более 1200 километров.

Причины возгорания пока неизвестны.

При этом сигналов воздушной опасности в регионе не объявляли, а официальные российские власти пока не комментировали инцидент.

В МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения уже выехали на место происшествия.

Очевидцы публикуют видео пожара с разных ракурсов. На кадрах видно густой дым, который поднимается над территорией нефтяного объекта.

Информации о пострадавших или масштабах повреждений пока нет.

Пожары в России

Напомним, сегодня ночью дроны атаковали Краснодарский край РФ: в районе порта вспыхнули пожары. Вероятно была поражена нефтяная инфраструктура.
Украинская сторона пока это не комментировала.

Также сообщалось, в ночь с 12 на 13 мая в Москве произошел пожар на территории Кремля. Однако речь идет не об объекте в центре столицы РФ, а о культурно-развлекательном комплексе "Кремль в Измайлово" ближе к окраине города.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНПЗВойна в Украине