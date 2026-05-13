ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Москві сталася пожежа на території Кремля в Ізмайловому

01:01 13.05.2026 Ср
2 хв
Що відомо про пожежу на території Кремля?
aimg Едуард Ткач
У Москві сталася пожежа на території Кремля в Ізмайловому Фото: точна причина пожежі поки що невідома (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У Москві в ніч із 12 на 13 травня сталася пожежа на території Кремля. Однак ідеться не про об'єкт у центрі столиці РФ, а про культурно-розважальний комплекс "Кремль в Ізмайлово" ближче до околиці міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також: Москву атакують дрони: небо закрито, влада виправдовується "уламками"

За словами очевидців, яких цитують медіа, пожежа спалахнула ввечері 12 травня на території культурно-розважального комплексу "Кремль в Ізмайловому".

Як стверджується, вогонь поширився на покрівлі однієї з адміністративних будівель. Загальна площа пожежі досягла 200 квадратів метрів, після чого вогонь розширився на 1000 квадратних метрів.

У московському МНС заявили, що загоряння сталося в металокаркасній будові на вулиці Вернісажній.

Водночас РосЗМІ "Осторожно, Москва" пише, що за їхніми даними, пожежа почалася в технічному приміщенні квестів, яке розташоване поруч із музейним комплексом. Попередньо, причиною пожежі стало коротке замикання і несправність проводки.

Згідно з останньою інформацією, наразі було врятовано 5 осіб під час пожежі на території Кремля. До гасіння вогню залучено понад 100 осіб і 30 одиниць техніки.

Інциденти в Росії

Нагадаємо, в ніч на 21 березня росіяни поскаржилися на одну з найбільш масованих атак невідомих дронів. Зокрема, тієї ночі мер столиці РФ Сергій Собянін безліч разів звітував про нібито ліквідацію безпілотників.

На тлі атаки московські аеропорти Внуково і Домодєдово працювали з перебоями, що ускладнювало авіаперельоти.

Також ми писали, що в ніч на 4 травня невідомі дрони теж намагалися атакувати Москву. Один із безпілотників влучив у будівлю на Мосфільмовській вулиці, де живе російський блогер Михайло Литвин, який відомий своєю публічною підтримкою армії РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Москва Кремль Пожежа
Новини
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай