У російському Башкортостані спалахнув один із найбільших вузлів "Транснєфті" (відео)

09:41 13.05.2026 Ср
2 хв
Відстань від кордону з Україною - понад 1200 км.
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: у російському Башкортостані спалахнув один із найбільших вузлів "Транснєфті" (росЗМІ)
Сьогодні, 13 травня, у Башкортостані спалахнула ЛПДС "Нурліно" - один із найбільших вузлів у системі російської "Транснєфті". Чорний дим видно здалеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

ЛПДС "Нурліно" (лінійна виробничо-диспетчерська станція) розташована на стратегічному перетині магістральних нафтопроводів, які з'єднують Західний Сибір із центральними регіонами Росії. Відстань від станції до кордону з Україною становить понад 1200 кілометрів.

Причини займання наразі невідомі.

При цьому сигналів повітряної небезпеки в регіоні не оголошували, а офіційна російська влада поки не коментувала інцидент.

У МНС РФ повідомили, що пожежно-рятувальні підрозділи вже виїхали на місце події.

Очевидці публікують відео пожежі з різних ракурсів. На кадрах видно густий дим, який здіймається над територією нафтового об'єкта.

Інформації про постраждалих чи масштаби пошкоджень наразі немає.

Пожежі у Росії

Нагадаємо, сьогодні вночі дрони атакували Краснодарський край РФ: у районі порту спалахнули пожежі. Ймовірно було уражено нафтову інфраструктуру.
Українська сторона поки це не коментувала.

Також повідомлялося, в ніч із 12 на 13 травня у Москві сталася пожежа на території Кремля. Однак ідеться не про об'єкт у центрі столиці РФ, а про культурно-розважальний комплекс "Кремль в Ізмайлово" ближче до околиці міста.

Сили оборони Покровськ не залишатимуть, але в Мирнограді ситуація складніша, - джерело
