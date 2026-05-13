У російському Башкортостані спалахнув один із найбільших вузлів "Транснєфті" (відео)
Сьогодні, 13 травня, у Башкортостані спалахнула ЛПДС "Нурліно" - один із найбільших вузлів у системі російської "Транснєфті". Чорний дим видно здалеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.
ЛПДС "Нурліно" (лінійна виробничо-диспетчерська станція) розташована на стратегічному перетині магістральних нафтопроводів, які з'єднують Західний Сибір із центральними регіонами Росії. Відстань від станції до кордону з Україною становить понад 1200 кілометрів.
Причини займання наразі невідомі.
При цьому сигналів повітряної небезпеки в регіоні не оголошували, а офіційна російська влада поки не коментувала інцидент.
У МНС РФ повідомили, що пожежно-рятувальні підрозділи вже виїхали на місце події.
Очевидці публікують відео пожежі з різних ракурсів. На кадрах видно густий дим, який здіймається над територією нафтового об'єкта.
Інформації про постраждалих чи масштаби пошкоджень наразі немає.
Пожежі у Росії
Нагадаємо, сьогодні вночі дрони атакували Краснодарський край РФ: у районі порту спалахнули пожежі. Ймовірно було уражено нафтову інфраструктуру.
Українська сторона поки це не коментувала.
Також повідомлялося, в ніч із 12 на 13 травня у Москві сталася пожежа на території Кремля. Однак ідеться не про об'єкт у центрі столиці РФ, а про культурно-розважальний комплекс "Кремль в Ізмайлово" ближче до околиці міста.