В российском Башкортостане вспыхнул один из крупнейших узлов "Транснефти" (видео)

Сегодня, 13 мая, в Башкортостане вспыхнула ЛПДС "Нурлино" - один из крупнейших узлов в системе российской "Транснефти". Черный дым видно издалека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra .

ЛПДС "Нурлино" (линейная производственно-диспетчерская станция) расположена на стратегическом пересечении магистральных нефтепроводов, соединяющих Западную Сибирь с центральными регионами России. Расстояние от станции до границы с Украиной составляет более 1200 километров.

Причины возгорания пока неизвестны.

При этом сигналов воздушной опасности в регионе не объявляли, а официальные российские власти пока не комментировали инцидент.

В МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения уже выехали на место происшествия.

Очевидцы публикуют видео пожара с разных ракурсов. На кадрах видно густой дым, который поднимается над территорией нефтяного объекта.

Информации о пострадавших или масштабах повреждений пока нет.