Брюссель викличе російського посла через пошкодження представництва ЄС у Києві
ЄС викличе російського посла в Брюсселі для висловлення протесту у зв'язку з пошкодженням представництва Євросоюзу під час атаки на Київ.
Про це заявила верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Вона сказала, що розмовляла з дипломатами ЄС у Києві після російського удару по представництву ЄС.
Каллас заявила, що ЄС "викличе російського посла в Брюсселі" для висловлення протесту у зв'язку з нападом.
Представниця з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер додала трохи більше з цього приводу:
"Підтверджую, що ми викличемо російського тимчасового повіреного у справах. Ця зустріч все одно відбудеться сьогодні, тож після неї я зможу вас проінформувати. Але річ у тім, що жодна дипломатична місія не повинна зазнавати двох ударів".
Атака по Києву
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ. Під ударом опинилися не тільки цивільні об'єкти, а й дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.
Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,"дві ракети впали на відстані 50 метрів від представництва ЄС протягом 20 секунд".
Як заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта, росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу.
Він наголосив, що ЄС не вдасться залякати такими ударами, а російська агресія лише зміцнює рішучість Євросоюзу підтримувати Україну та її народ.