"Трагедія в Севастополі. У селі Хмельницьке сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, військовослужбовець відкрив вогонь по своїх товаришах по службі. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одна дістала поранення", — написав Развожаєв.

Він також повідомив, що після цього російський військовий поранив ще трьох людей і вбив трьох цивільних: двох чоловіків віком 71 і 59 років та 64-річну жінку.

Гауляйтер Севастополя запевнив жителів окупованого півострова, що стрільця вже затримали.

"Усім постраждалим наразі надають екстрену медичну допомогу, лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати їхні життя", - додав Развожаєв.

За його словами, наразі на місці події працюють оперативні служби, слідчі та криміналісти.

Гауляйтер Севастополя заявив, що також з'ясовуються усі обставини та причини того, що сталося.

На тлі останніх подій Развожаєв цинічно закликав жителів окупованого півострова "зберігати спокій".