ua en ru
Пн, 03 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Успішна контратака ЗСУ зірвала плани армії РФ біля Слов'янська, - ISW

08:57 03.08.2026 Пн
2 хв
Чим закінчилася ще одна спроба прориву ворога?
aimg Юлія Капітонова
Успішна контратака ЗСУ зірвала плани армії РФ біля Слов'янська, - ISW Фото: Українські захисники міцно тримають оборону (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Протягом 1-го та 2-го серпня російські загарбники продовжували наступальні операції на Слов'янському напрямку. Однак Сили оборони України встигли вчасно зупинити ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з даними американських аналітиків, на цій ділянці фронту армія РФ знову не змогла досягти підтверджених успіхів. Річ у тім, що українські воїни здійснили успішні контратаки.

Один із російських військових блогерів заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Рай-Олександрівки (на схід від Слов'янська, - ред.).

Команда ISW наголошує, що російські окупанти дедалі активніше застосовують керовані авіабомби. Таким чином вони намагаються підготувати поле бою до майбутніх наступальних операцій проти Слов'янська.

Очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях підтвердив, що вранці 2 серпня ворог завдав удару по місту керованою авіабомбою ФАБ-250.

"Російські війська також 1 та 2 серпня продовжували наступальні операції на Костянтинівському тактичному напрямку, однак підтвердженого просування не досягли", - наголошують американські аналітики.

Попри це, один із російських військових блогерів запевняв, що армія РФ просунулася на південь і південний схід від Васютинського, а також на північ від Першомарівки. Однак жодних доказів цих тверджень немає.

Що важливо розуміти: ворог і надалі покладається на удари КАБами, щоб руйнувати будівлі та створювати умови для проникнення диверсійно-штурмових груп із подальшим просуванням у межах Костянтинівки.

"Офіцер одного з українських підрозділів спеціального призначення повідомив, що російські військові продовжують проникати в місто та часто переховуються в підвалах або зруйнованих будівлях, очікуючи на підкріплення", - розповіли в ISW.

Раніше РБК-Україна розповідало, як сили ППО відбивали нову атаку Росії вночі 3 серпня.

Окрім того, стало відомо, що ЗСУ завдали ударів по одному з найбільших складів Wildberries у РФ.

Також ми писали, з яким таємним проханням Зеленський звернувся до Трампа та як останній відреагував.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Донбас Збройні сили України Війна Росії проти України
Новини
Сили оборони вдарили по одному з найбільших складів Wildberries у Росії (відео)
Сили оборони вдарили по одному з найбільших складів Wildberries у Росії (відео)
Аналітика
Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року