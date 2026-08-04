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Российский военный устроил стрельбу в Крыму, есть погибшие

10:19 04.08.2026 Вт
1 мин
Солдат РФ расстреливал пожилых людей
aimg Юлия Капитонова
Фото: Еще один российский военный открыл огонь по гражданским (mil.rus)

Во временно оккупированном Крыму российский военный застрелил трех мирных жителей полуострова и одного военнослужащего РФ. Также известно о нескольких раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

"Трагедия в Севастополе. В селе Хмельницкое произошло чрезвычайное событие. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам. В результате этого один человек погиб, еще один получил ранения", - написал Развожаев.

Он также сообщил, что после этого российский военный ранил еще трех человек и убил трех гражданских: двух мужчин в возрасте 71 и 59 лет и 64-летнюю женщину.

Гауляйтер Севастополя заверил жителей оккупированного полуострова, что стрелка уже задержали.

"Всем пострадавшим оказывают экстренную медицинскую помощь, врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизнь", - добавил Развожаев.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты.

Гауляйтер Севастополя заявил, что также выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

На фоне последних событий Развожаев цинично призвал жителей оккупированного полуострова "сохранять спокойствие".

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