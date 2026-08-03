Новітня Magura ГУР уперше вгатила по наземних цілях РФ у Криму (відео)

Головне управління розвідки України провело ще одну успішну операцію проти російських сил у тимчасово окупованому Криму. Саме під час неї вперше продемонструвала свою ефективність новітня Magura.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ГУР.

Цього разу під удари бійців "Group 13" на півострові потрапили:

російська машина управління зі складу комплексу РЛС "Подльот";

система розпізнавання "свій-чужий" - радіолокаційний запитувач (РЛЗ) "Пароль-4".

Чергову операцію успішно провели наприкінці липня 2026 року.

Варто зазначити, що спецпризначенці ГУР застосували новітні морські платформи Magura, зокрема носії FPV-дронів.

Завдяки цьому вдалося успішно уразити наземні цілі ворога в Криму.

"Відтепер наші "Маґури" загрожують російським окупантам і на суходолі - це кардинальне переведення боротьби в іншу площину. Загалом наші операції під час війни з російським агресором підтверджують: загарбникам у Криму не буде місця ані в акваторії, ані в небі над Чорним морем, ані на кримській землі. Крим - це Україна", - прокоментував успішну операцію командир "Group 13" із позивним "Тринадцятий".

До слова, за час повномасштабної війни бійці "Group 13" знищили дев'ять і пошкодили п'ять російських кораблів.

Ба більше, вони знищили три ворожі гелікоптери та пошкодили ще один. Також під удари ГУРівців потрапили два винищувачі окупантів зі складу Чорноморського флоту РФ.