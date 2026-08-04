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Російський військовий влаштував стрілянину в Криму, є загиблі

10:19 04.08.2026 Вт
2 хв
Солдат РФ розстрілював літніх людей
aimg Юлія Капітонова
Російський військовий влаштував стрілянину в Криму, є загиблі Фото: Ще один російський військовий відкрив вогонь по цивільних (mil.rus)
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У тимчасово окупованому Криму російський військовий застрелив трьох мирних жителів півострова та одного військовослужбовця РФ. Також відомо про кількох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.

"Трагедія в Севастополі. У селі Хмельницьке сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, військовослужбовець відкрив вогонь по своїх товаришах по службі. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одна дістала поранення", — написав Развожаєв.

Він також повідомив, що після цього російський військовий поранив ще трьох людей і вбив трьох цивільних: двох чоловіків віком 71 і 59 років та 64-річну жінку.

Гауляйтер Севастополя запевнив жителів окупованого півострова, що стрільця вже затримали.

"Усім постраждалим наразі надають екстрену медичну допомогу, лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати їхні життя", - додав Развожаєв.

За його словами, наразі на місці події працюють оперативні служби, слідчі та криміналісти.

Гауляйтер Севастополя заявив, що також з'ясовуються усі обставини та причини того, що сталося.

На тлі останніх подій Развожаєв цинічно закликав жителів окупованого півострова "зберігати спокій".

До речі, раніше РБК-Україна розповідало, що Путін запланував масштабну чистку в Криму.

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