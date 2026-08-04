КАБи вбили двох дітей у Сумах, дрони атакували Миколаїв: що відомо про нічні удари
Уночі ворог завдав ударів по мирних кварталах Сум і Миколаєва. Серед загиблих - діти та літні жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова та міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Що сталося в Сумах
Уночі російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Загинули двоє дітей та літня жінка.
Дівчаткам було 5 та 10 років. Їхні тіла дістали з-під завалів власного будинку після влучання.
У місті пошкоджені та зруйновані житлові будинки, а також нежитлові споруди.
Скільки людей постраждало
Ще четверо мешканців Сум звернулися по медичну допомогу. У них зафіксували гостру реакцію на стрес.
За уточненою інформацією, по цивільній інфраструктурі міста влучили шість керованих авіабомб. Ще дві авіабомби сили протиповітряної оборони збили на підльоті до населених пунктів.
У місті тривають обстеження території та ліквідація наслідків атаки.
Атака на Миколаїв
Тієї ж ночі росіяни атакували приватний сектор Миколаєва.
Внаслідок удару загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждали.
"Росіяни вбили 89-річну жінку. Мої співчуття", - написав мер.
За його словами, є суттєві пошкодження як приватних будинків, так і багатоквартирних будівель.
Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах в різних регіонах України.
Нагадаємо, росіяни зруйнували відділення Нової пошти, знищивши інфраструктуру, якою щодня користувалися тисячі людей.
Як повідомляло РБК-Україна, росіяни атакували "Шахедами" порт на Миколаївщині, завдавши шкоди портовій інфраструктурі регіону.