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КАБи вбили двох дітей у Сумах, дрони атакували Миколаїв: що відомо про нічні удари

08:45 04.08.2026 Вт
2 хв
Під завалами власного будинку загинули дівчатка
aimg Олена Чупровська
КАБи вбили двох дітей у Сумах, дрони атакували Миколаїв: що відомо про нічні удари Фото: наслідки ударів по Сумах (t.me/hryhorov_oleg)
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Уночі ворог завдав ударів по мирних кварталах Сум і Миколаєва. Серед загиблих - діти та літні жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова та міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Що сталося в Сумах

Уночі російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Загинули двоє дітей та літня жінка.

Дівчаткам було 5 та 10 років. Їхні тіла дістали з-під завалів власного будинку після влучання.

У місті пошкоджені та зруйновані житлові будинки, а також нежитлові споруди.

Скільки людей постраждало

Ще четверо мешканців Сум звернулися по медичну допомогу. У них зафіксували гостру реакцію на стрес.

За уточненою інформацією, по цивільній інфраструктурі міста влучили шість керованих авіабомб. Ще дві авіабомби сили протиповітряної оборони збили на підльоті до населених пунктів.

У місті тривають обстеження території та ліквідація наслідків атаки.

Атака на Миколаїв

Тієї ж ночі росіяни атакували приватний сектор Миколаєва.

Внаслідок удару загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждали.

"Росіяни вбили 89-річну жінку. Мої співчуття", - написав мер.

За його словами, є суттєві пошкодження як приватних будинків, так і багатоквартирних будівель.

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах в різних регіонах України.

Нагадаємо, росіяни зруйнували відділення Нової пошти, знищивши інфраструктуру, якою щодня користувалися тисячі людей.

Як повідомляло РБК-Україна, росіяни атакували "Шахедами" порт на Миколаївщині, завдавши шкоди портовій інфраструктурі регіону.

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