Российский военный устроил стрельбу в Крыму, есть погибшие
Во временно оккупированном Крыму российский военный застрелил трех мирных жителей полуострова и одного военнослужащего РФ. Также известно о нескольких раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.
"Трагедия в Севастополе. В селе Хмельницкое произошло чрезвычайное событие. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам. В результате этого один человек погиб, еще один получил ранения", - написал Развожаев.
Он также сообщил, что после этого российский военный ранил еще трех человек и убил трех гражданских: двух мужчин в возрасте 71 и 59 лет и 64-летнюю женщину.
Гауляйтер Севастополя заверил жителей оккупированного полуострова, что стрелка уже задержали.
"Всем пострадавшим оказывают экстренную медицинскую помощь, врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизнь", - добавил Развожаев.
По его словам, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты.
Гауляйтер Севастополя заявил, что также выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
На фоне последних событий Развожаев цинично призвал жителей оккупированного полуострова "сохранять спокойствие".
Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, что Путин запланировал масштабную чистку в Крыму.
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