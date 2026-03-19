Російський винищувач порушив повітряний простір НАТО: чим закінчився інцидент

Російський винищувач Су-30 порушив повітряний простір Естонії та не реагував на команди місцевих диспетчерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Зазначається, що у середу, 18 березня, у другій половині дня в районі острова Вайндлоо до повітряного простору Естонії увійшов російський винищувач Су-30, який перебував у ньому близько хвилини.
На порушення повітряного кордону відреагував підрозділ ВПС Італії, дислокований в Емарі в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії.
За даними ВПС Естонії, у російського винищувача був відсутній план польоту та двосторонній радіозв'язок із естонською службою авіасполучення.
На тлі інциденту Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації, щоб висловити протест та вручити ноту у зв'язку з порушенням повітряного простору.
У Талліні додають, що це перше порушення повітряного кордону Естонії літальним апаратом Російської Федерації цього року.
"Постійні порушення Росією повітряного простору НАТО є ще одним нагадуванням про те, що її агресія поширюється далеко за межі України", - зазначив глава МЗС України Андрій Сибіга.
За його словами, Україна рішуче засуджує цей безрозсудний вчинок і висловлює повну солідарність з Естонією.
"До таких провокацій має бути нульова толерантність. РФ повинна зіткнутися з постійним тиском і нести відповідальність, тоді як союзники залишаються єдиними у захищенні нашої колективної безпеки", - додав він.
Нагадаємо, раніше три російські винищувачі на 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії.
Інцидент стався через кілька тижнів після порушень повітряного простору Польщі та Румунії російськими безпілотниками, а військові дрони також перетинали територію Литви з Білорусі у липні.
За словами президента України Володимира Зеленського, своїми діями Росія перевіряє, як далеко вона може зайти і хоче відвернути увагу від війни в Україні.