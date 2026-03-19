Російський винищувач порушив повітряний простір НАТО: чим закінчився інцидент

Зазначається, що у середу, 18 березня, у другій половині дня в районі острова Вайндлоо до повітряного простору Естонії увійшов російський винищувач Су-30, який перебував у ньому близько хвилини.

На порушення повітряного кордону відреагував підрозділ ВПС Італії, дислокований в Емарі в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії.

За даними ВПС Естонії, у російського винищувача був відсутній план польоту та двосторонній радіозв'язок із естонською службою авіасполучення.

На тлі інциденту Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації, щоб висловити протест та вручити ноту у зв'язку з порушенням повітряного простору.

У Талліні додають, що це перше порушення повітряного кордону Естонії літальним апаратом Російської Федерації цього року.

Що кажуть у МЗС України

"Постійні порушення Росією повітряного простору НАТО є ще одним нагадуванням про те, що її агресія поширюється далеко за межі України", - зазначив глава МЗС України Андрій Сибіга.

За його словами, Україна рішуче засуджує цей безрозсудний вчинок і висловлює повну солідарність з Естонією.

"До таких провокацій має бути нульова толерантність. РФ повинна зіткнутися з постійним тиском і нести відповідальність, тоді як союзники залишаються єдиними у захищенні нашої колективної безпеки", - додав він.