Российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО: чем закончился инцидент

Отмечается, что в среду, 18 марта, во второй половине дня в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии вошел российский истребитель Су-30, который находился в нем около минуты.

На нарушение воздушной границы отреагировало подразделение ВВС Италии, дислоцированное в Эмари в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

По данным ВВС Эстонии, у российского истребителя отсутствовал план полета и двусторонняя радиосвязь с эстонской службой авиасообщения.

На фоне инцидента Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации, чтобы выразить протест и вручить ноту в связи с нарушением воздушного пространства.

В Таллине добавляют, что это первое нарушение воздушной границы Эстонии летательным аппаратом Российской Федерации в этом году.

Что говорят в МИД Украины

"Постоянные нарушения Россией воздушного пространства НАТО являются еще одним напоминанием о том, что ее агрессия распространяется далеко за пределы Украины", - отметил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, Украина решительно осуждает этот безрассудный поступок и выражает полную солидарность с Эстонией.

"К таким провокациям должна быть нулевая толерантность. РФ должна столкнуться с постоянным давлением и нести ответственность, тогда как союзники остаются едиными в защите нашей коллективной безопасности", - добавил он.