Российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО: чем закончился инцидент

Российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии и не реагировал на команды местных диспетчеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Отмечается, что в среду, 18 марта, во второй половине дня в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии вошел российский истребитель Су-30, который находился в нем около минуты.
На нарушение воздушной границы отреагировало подразделение ВВС Италии, дислоцированное в Эмари в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.
По данным ВВС Эстонии, у российского истребителя отсутствовал план полета и двусторонняя радиосвязь с эстонской службой авиасообщения.
На фоне инцидента Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации, чтобы выразить протест и вручить ноту в связи с нарушением воздушного пространства.
В Таллине добавляют, что это первое нарушение воздушной границы Эстонии летательным аппаратом Российской Федерации в этом году.
"Постоянные нарушения Россией воздушного пространства НАТО являются еще одним напоминанием о том, что ее агрессия распространяется далеко за пределы Украины", - отметил глава МИД Украины Андрей Сибига.
По его словам, Украина решительно осуждает этот безрассудный поступок и выражает полную солидарность с Эстонией.
"К таким провокациям должна быть нулевая толерантность. РФ должна столкнуться с постоянным давлением и нести ответственность, тогда как союзники остаются едиными в защите нашей коллективной безопасности", - добавил он.
Напомним, ранее три российских истребителя на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии.
Инцидент произошел через несколько недель после нарушений воздушного пространства Польши и Румынии российскими беспилотниками, а военные дроны также пересекали территорию Литвы из Беларуси в июле.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, своими действиями Россия проверяет, как далеко она может зайти и хочет отвлечь внимание от войны в Украине.