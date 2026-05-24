Російський удар пошкодив резиденцію посла Албанії у Києві

Резиденція посла Албанії в Україні зазнала пошкоджень під час атаки Росії на Київ вночі 24 травня. Російського дипломата викликали для пояснень.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа.

"Албанія рішуче засуджує черговий жорстокий і безрозбірливий масштабний обстріл ракетами та дронами, здійснений минулої ночі Росією проти цивільних цілей в Україні, повністю ігноруючи людське життя та основну людську порядність. Цього разу було влучено в житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, поставивши його життя під серйозну загрозу. Це неприйнятно!" - зазначив міністр.

Він наголосив, що напад на цивільні райони чи загроза для дипломатичного персоналу є серйозною ескалацією та "ще одним яскравим нагадуванням про людську ціну тривалої агресії Росії".

"Ця війна за вибором триває надто довго. Понад чотири роки з моменту її незаконного повномасштабного вторгнення Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та домівки по всій Україні. Проте їй не вдалося зламати хоробрість, рішучість, стійкість і силу українського народу", - додав Ходжа.

Албанський міністр підкреслив, що "Росія не перемагає; вона лише вбиває, руйнує та завдає широкомасштабних спустошень і страждань".

Також він повторив заклик до Росії негайно припинити ці атаки, покласти край війні проти України, повністю дотримуватися міжнародного права та повернутися до переговорів.

"Албанія й надалі твердо стоятиме пліч-о-пліч з Україною та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Винних у цих атаках необхідно притягнути до відповідальності", - наголосив глава МЗС.

Міністерство закордонних справ Албанії викликало посла Росії в Тирані для надання пояснень.