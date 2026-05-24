Російський удар пошкодив резиденцію посла Албанії у Києві
Резиденція посла Албанії в Україні зазнала пошкоджень під час атаки Росії на Київ вночі 24 травня. Російського дипломата викликали для пояснень.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа.
"Албанія рішуче засуджує черговий жорстокий і безрозбірливий масштабний обстріл ракетами та дронами, здійснений минулої ночі Росією проти цивільних цілей в Україні, повністю ігноруючи людське життя та основну людську порядність. Цього разу було влучено в житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, поставивши його життя під серйозну загрозу. Це неприйнятно!" - зазначив міністр.
Він наголосив, що напад на цивільні райони чи загроза для дипломатичного персоналу є серйозною ескалацією та "ще одним яскравим нагадуванням про людську ціну тривалої агресії Росії".
"Ця війна за вибором триває надто довго. Понад чотири роки з моменту її незаконного повномасштабного вторгнення Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та домівки по всій Україні. Проте їй не вдалося зламати хоробрість, рішучість, стійкість і силу українського народу", - додав Ходжа.
Албанський міністр підкреслив, що "Росія не перемагає; вона лише вбиває, руйнує та завдає широкомасштабних спустошень і страждань".
Також він повторив заклик до Росії негайно припинити ці атаки, покласти край війні проти України, повністю дотримуватися міжнародного права та повернутися до переговорів.
"Албанія й надалі твердо стоятиме пліч-о-пліч з Україною та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Винних у цих атаках необхідно притягнути до відповідальності", - наголосив глава МЗС.
Міністерство закордонних справ Албанії викликало посла Росії в Тирані для надання пояснень.
Масований удар по Києву
Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару - Київ.
Уламки впали в кількох районах столиці, є руйнування, десятки поранених та загиблі.
Як стало відомо,будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних пошкоджень під час сьогоднішньої масованої атаки Росії на Київ.
Також начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив РБК-Україні, що російські окупанти цієї ночі вдарили по Київській області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік").