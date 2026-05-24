ua en ru
Вс, 24 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Российский удар повредил резиденцию посла Албании в Киеве

13:04 24.05.2026 Вс
2 мин
Албания уже отреагировала на атаку
aimg Татьяна Степанова
Российский удар повредил резиденцию посла Албании в Киеве Фото: российский удар повредил резиденцию посла Албании в Киеве (РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Резиденция посла Албании в Украине получила повреждения во время атаки России на Киев ночью 24 мая. Российского дипломата вызвали для объяснений.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа.

"Албания решительно осуждает очередной жестокий и безразборчивый масштабный обстрел ракетами и дронами, осуществленный прошлой ночью Россией против гражданских целей в Украине, полностью игнорируя человеческую жизнь и основную человеческую порядочность. На этот раз было поражено в жилой комплекс, где проживает посол Албании в Украине, поставив его жизнь под серьезную угрозу. Это неприемлемо!" - отметил министр.

Он подчеркнул, что нападение на гражданские районы или угроза для дипломатического персонала является серьезной эскалацией и "еще одним ярким напоминанием о человеческой цене длительной агрессии России".

"Эта война по выбору длится слишком долго. Более четырех лет с момента ее незаконного полномасштабного вторжения Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома по всей Украине. Однако ей не удалось сломать храбрость, решимость, стойкость и силу украинского народа", - добавил Ходжа.

Албанский министр подчеркнул, что "Россия не побеждает; она только убивает, разрушает и наносит широкомасштабные опустошения и страдания".

Также он повторил призыв к России немедленно прекратить эти атаки, положить конец войне против Украины, полностью соблюдать международное право и вернуться к переговорам.

"Албания и в дальнейшем будет твердо стоять бок о бок с Украиной и подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Виновных в этих атаках необходимо привлечь к ответственности", - подчеркнул глава МИД.

Министерство иностранных дел Албании вызвало посла России в Тиране для дачи объяснений.

Массированный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара - Киев.

Обломки упали в нескольких районах столицы, есть разрушения, десятки раненых и погибших.

Как стало известно, здание Министерства иностранных дел Украины получило незначительные повреждения во время сегодняшней массированной атаки России на Киев.

Также начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил РБК-Украина, что российские оккупанты этой ночью ударили по Киевской области баллистической ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник").

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Албания Война в Украине
Новости
Россия ударила "Орешником" по Киевской области, - Игнат
Россия ударила "Орешником" по Киевской области, - Игнат
Аналитика
"Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители