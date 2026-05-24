Российский удар повредил резиденцию посла Албании в Киеве

Резиденция посла Албании в Украине получила повреждения во время атаки России на Киев ночью 24 мая. Российского дипломата вызвали для объяснений.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа.

"Албания решительно осуждает очередной жестокий и безразборчивый масштабный обстрел ракетами и дронами, осуществленный прошлой ночью Россией против гражданских целей в Украине, полностью игнорируя человеческую жизнь и основную человеческую порядочность. На этот раз было поражено в жилой комплекс, где проживает посол Албании в Украине, поставив его жизнь под серьезную угрозу. Это неприемлемо!" - отметил министр.

Он подчеркнул, что нападение на гражданские районы или угроза для дипломатического персонала является серьезной эскалацией и "еще одним ярким напоминанием о человеческой цене длительной агрессии России".

"Эта война по выбору длится слишком долго. Более четырех лет с момента ее незаконного полномасштабного вторжения Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома по всей Украине. Однако ей не удалось сломать храбрость, решимость, стойкость и силу украинского народа", - добавил Ходжа.

Албанский министр подчеркнул, что "Россия не побеждает; она только убивает, разрушает и наносит широкомасштабные опустошения и страдания".

Также он повторил призыв к России немедленно прекратить эти атаки, положить конец войне против Украины, полностью соблюдать международное право и вернуться к переговорам.

"Албания и в дальнейшем будет твердо стоять бок о бок с Украиной и подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Виновных в этих атаках необходимо привлечь к ответственности", - подчеркнул глава МИД.

Министерство иностранных дел Албании вызвало посла России в Тиране для дачи объяснений.