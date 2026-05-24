Будівля МЗС України пошкоджена через атаку РФ на Київ

11:57 24.05.2026 Нд
Вперше з часів Другої світової війни будівля постраждала від бойових дій
aimg Тетяна Степанова
Будівля МЗС України пошкоджена через атаку РФ на Київ Фото: будівля МЗС України пошкоджена через атаку РФ на Київ (t.me/Ukraine_MFA)
Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних пошкоджень під час сьогоднішньої масованої атаки Росії на Київ.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що ця унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.

"Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися", - наголосив міністр.

За його словами, українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії та наближати мир.

"Важливо також зазначити, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі.Ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації", - наголосив Сибіга.

Масований удар по Києву та області

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару - Київ.

Уламки впали в кількох районах столиці, є руйнування, поранені та загиблі.

Також відомо про постраждалих та руйнування на Київщині.

Напередодні атаки президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними американських та європейських партнерів, Росія готується вдарити по країні балістичною ракетою "Орєшник". Він закликав українців реагувати на тривоги та використовувати укриття.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив РБК-Україні, що російські окупанти цієї ночі вдарили по Київській області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік").

