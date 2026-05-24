Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних пошкоджень під час сьогоднішньої масованої атаки Росії на Київ.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що ця унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.

"Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися", - наголосив міністр.

За його словами, українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії та наближати мир.

Фото: будівля МЗС України пошкоджена через атаку РФ на Київ (t.me/Ukraine_MFA)

"Важливо також зазначити, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі.Ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації", - наголосив Сибіга.