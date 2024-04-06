Російський удар по Харкову: зросла кількість жертв

Вночі 6 квітня російські війська вдарили по Харкову. У місті було чутно вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про влучання поруч із житловою забудовою. Також зафіксовано попадання по магазину у Дергачівській громаді Харківської області.

Також росіяни били по Харкову вдень 5 квітня. В області було оголошено повітряну тривогу. Місто та область російські війська атакували КАБами.

Через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів.

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