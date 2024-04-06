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Російський удар по Харкову: зросла кількість жертв

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Харкові в результаті російської атаки ударними безпілотниками загинули двоє цивільних чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Особи загиблих встановлюються.

Також Синєгубов повідомив про щонайменше сімох поранених.

Атаки росіян на Харків

Вночі 6 квітня російські війська вдарили по Харкову. У місті було чутно вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про влучання поруч із житловою забудовою. Також зафіксовано попадання по магазину у Дергачівській громаді Харківської області.

Також росіяни били по Харкову вдень 5 квітня. В області було оголошено повітряну тривогу. Місто та область російські війська атакували КАБами.

Через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів.

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