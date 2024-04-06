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Российский удар по Харькову: возросло количество жертв

Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Харькове в результате российской атаки ударными беспилотниками погибли двое гражданских мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Личности погибших устанавливаются.

Также Синегубов сообщил о минимум семи раненых.

Атаки россиян на Харьков

Ночью 6 апреля российские войска ударили по Харькову. В городе были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию об обстреле областного центра. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о попадании рядом с жилой застройкой. Также зафиксировано попадание по магазину в Дергачевской громаде Харьковской области.

Также россияне били по Харькову днем 5 апреля. В области была объявлена воздушная тревога. Город и область российские войска атаковали КАБами.

Через час оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов.

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