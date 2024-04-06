У Харкові знову вибухи: працює ППО
У Харкові вночі 6 квітня знову чутно вибухи. Повітряні Сили повідомляли про атаку безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали поліції Харківської області та Повітряних Сил ЗС України.
"Увага! У Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про попадання ворожих снарядів, які постраждали повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото та відео влучень. Не допомагайте ворогові вбивати наших дорослих та дітей", - повідомили у поліції.
Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників в області.
"Безпілотники у Харківській області рухаються з півночі на південь", - написали захисники.
Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Удари росіян по Харкову
Вночі 6 квітня російські війська вдарили по Харкову. У місті було чутно вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські війська попали поряд із житловою забудовою.
Також росіяни били по Харкову вдень 5 квітня. В області було оголошено повітряну тривогу. Місто та область російські війська атакували КАБами.
Через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів.
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