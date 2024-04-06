ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російський удар по Харкову: зросла кількість жертв

Субота 06 квітня 2024 03:12
UA EN RU
Російський удар по Харкову: зросла кількість жертв Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Харкові в результаті російської атаки ударними безпілотниками загинули двоє цивільних чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Особи загиблих встановлюються.

Також Синєгубов повідомив про щонайменше сімох поранених.

Атаки росіян на Харків

Вночі 6 квітня російські війська вдарили по Харкову. У місті було чутно вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про влучання поруч із житловою забудовою. Також зафіксовано попадання по магазину у Дергачівській громаді Харківської області.

Також росіяни били по Харкову вдень 5 квітня. В області було оголошено повітряну тривогу. Місто та область російські війська атакували КАБами.

Через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС