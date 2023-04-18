Російський суд відхилив апеляцію та залишив журналіста WSJ в СІЗО

Зазначимо, що засідання суду було закрите. Журналісти, що прийшли, могли бачити трансляцію лише у момент оголошення рішення суддею.

Нагадаємо, наприкінці березня Гершковича затримали у Єкатеринбурзі та звинуватили у нібито "шпигунстві". Держдеп США оголосив Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.

Bloomberg повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича.

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