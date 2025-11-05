Російський порт Туапсе зупинив експорт палива після ударів дронів, - Reuters

Джерела агентства повідомили, що підконтрольний "Роснафті" НПЗ, який експортує більшу частину своєї продукції, наступного дня зупинив переробку через пошкодження портової інфраструктури після ударів безпілотників.

До атаки очікувалося, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді. За даними оцінок аналітиків, під час атаки в порту стояли три танкери для завантаження нафтою, дизельним паливом та мазутом.

Станом на 5 листопада всі судна відійшли від причалів і були поставлені на якір поблизу порту. Орієнтований на експорт Туапсинський завод потужністю переробки 240 тисяч барелів нафти на добу виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та високосірчисте дизельне паливо.

НПЗ, який також кілька разів ставав ціллю ударних безпілотників, переважно постачає нафту до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини.