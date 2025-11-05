Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после ударов дронов, - Reuters

Источники агентства сообщили, что подконтрольный "Роснефти" НПЗ, который экспортирует большую часть своей продукции, на следующий день остановил переработку из-за повреждения портовой инфраструктуры после ударов беспилотников.

До атаки ожидалось, что Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре. По данным оценок аналитиков, во время атаки в порту стояли три танкера для загрузки нефтью, дизельным топливом и мазутом.

По состоянию на 5 ноября все суда отошли от причалов и были поставлены на якорь вблизи порта. Ориентированный на экспорт Туапсинский завод мощностью переработки 240 тысяч баррелей нефти в сутки производит нефть, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо.

НПЗ, который также несколько раз становился целью ударных беспилотников, преимущественно поставляет нефть в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.