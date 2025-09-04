Російський обстріл залишив без світла 40 тисяч жителів Харківщини

Після нічного російського удару без світла залишилися 40 тисяч жителів Лозової. Аварійні бригади вже працюють над відновленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Вночі 4 вересня ворог атакував Харківщину, застосувавши 12 "Шахедів", 2 дрони "Молнія" та 4 fpv-дрони. Внаслідок обстрілу частково знеструмлені понад 40 тисяч абонентів у місті Лозова та близько 700 мешканців шести населених пунктів Близнюківської громади. Аварійні бригади оперативно виїхали на місця і почали роботи з відновлення електропостачання.