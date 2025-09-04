ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Російський обстріл залишив без світла 40 тисяч жителів Харківщини

Харківська область, Четвер 04 вересня 2025 13:45
UA EN RU
Російський обстріл залишив без світла 40 тисяч жителів Харківщини Фото: Лозова знеструмлена після нічного удару РФ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Після нічного російського удару без світла залишилися 40 тисяч жителів Лозової. Аварійні бригади вже працюють над відновленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Вночі 4 вересня ворог атакував Харківщину, застосувавши 12 "Шахедів", 2 дрони "Молнія" та 4 fpv-дрони. Внаслідок обстрілу частково знеструмлені понад 40 тисяч абонентів у місті Лозова та близько 700 мешканців шести населених пунктів Близнюківської громади.

Аварійні бригади оперативно виїхали на місця і почали роботи з відновлення електропостачання.

Що відомо про нічну атаку

Нагадаємо, сьогодні вночі, у селищі Малинівка Чугуївського району дрони влучили у приватне подвір’я. Там загорівся житловий будинок та легкові автомобілі. Постраждали п’ятеро людей.

Також внаслідок ударів загорілися територія цивільного підприємства та інфраструктурні об’єкти.

Протягом ночі 4 вересня Росія випустила по території України 112 безпілотників з шести напрямків. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 84 ворожих "Шахеди" та безпілотники-імітатори.

Дронової атаки зазнала і Одеса. Там, внаслідок обстрілу почалася пожежа у складському приміщенні. Також була пошкоджена вантажівка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Атака дронів
Новини
У Парижі почалась зустріч "коаліції рішучих", на засідання приїхав Віткофф
У Парижі почалась зустріч "коаліції рішучих", на засідання приїхав Віткофф
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії