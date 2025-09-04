ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российский обстрел оставил без света 40 тысяч жителей Харьковской области

Харьковская область, Четверг 04 сентября 2025 13:45
UA EN RU
Российский обстрел оставил без света 40 тысяч жителей Харьковской области Фото: Лозовая обесточена после ночного удара РФ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

После ночного российского удара без света остались 40 тысяч жителей Лозовой. Аварийные бригады уже работают над восстановлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Ночью 4 сентября враг атаковал Харьковскую область, применив 12 "Шахедов", 2 дрона "Молния" и 4 fpv-дрона. В результате обстрела частично обесточены более 40 тысяч абонентов в городе Лозовая и около 700 жителей шести населенных пунктов Близнюковской громады.

Аварийные бригады оперативно выехали на места и начали работы по восстановлению электроснабжения.

Что известно о ночной атаке

Напомним, сегодня ночью, в поселке Малиновка Чугуевского района дроны попали в частный двор. Там загорелся жилой дом и легковые автомобили. Пострадали пять человек.

Также в результате ударов загорелись территория гражданского предприятия и инфраструктурные объекты.

В течение ночи 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.

Дроновой атаке подверглась и Одесса. Там, в результате обстрела начался пожар в складском помещении. Также был поврежден грузовик.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Атака дронов
Новости
В Париже началась встреча "коалиции решительных", на заседание приехал Уиткофф
В Париже началась встреча "коалиции решительных", на заседание приехал Уиткофф
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России