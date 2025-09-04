Российский обстрел оставил без света 40 тысяч жителей Харьковской области

После ночного российского удара без света остались 40 тысяч жителей Лозовой. Аварийные бригады уже работают над восстановлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Аварийные бригады оперативно выехали на места и начали работы по восстановлению электроснабжения.

Ночью 4 сентября враг атаковал Харьковскую область, применив 12 "Шахедов", 2 дрона "Молния" и 4 fpv-дрона. В результате обстрела частично обесточены более 40 тысяч абонентов в городе Лозовая и около 700 жителей шести населенных пунктов Близнюковской громады.

Что известно о ночной атаке

Напомним, сегодня ночью, в поселке Малиновка Чугуевского района дроны попали в частный двор. Там загорелся жилой дом и легковые автомобили. Пострадали пять человек.

Также в результате ударов загорелись территория гражданского предприятия и инфраструктурные объекты.

В течение ночи 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.

Дроновой атаке подверглась и Одесса. Там, в результате обстрела начался пожар в складском помещении. Также был поврежден грузовик.