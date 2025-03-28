Російський обстріл пошкодив газовидобувні обʼєкти "Нафтогазу"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАК " Нафтогаз України ".

Очільник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак зазначив, що такі атаки є спробою підриву енергетичної стабільності України, однак команда "Нафтогазу" та всі енергетики продовжують боротися за безперебійне постачання енергії.

На щастя, постраждалих немає, і наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

Російські війська знову атакували об'єкти Групи "Нафтогаз", завдавши шкоди газовидобувним потужностям. Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру компанії від початку повномасштабної війни і восьма цього року.

Перемир'я щодо ударів по енергетичних об'єктах

Нагадаємо, що перемовини між Україною та США та Росією та США у березні цього року призвели до 30-денного припинення вогню між Києвом та Москвою.

Україна та США опублікували спільні заяви щодо того, про що було домовлено у Саудівській Аравії.

Водночас, подібну заяву опублікували і росіяни, однак у їх документі зазначено умови для перемир'я з Україною на морі. При цьому росіяни заявляли, що перемир'я щодо ударів по енергетичних об'єктах діє з 18 березня.

Президент України Володимир Зеленський вчора повідомив, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в Херсоні, через що місцеві жителі залишилися без електрики.

Він доручив міністру оборони Рустему Умєрову передати США докази цієї атаки та наголосив, що чекає на реакцію Вашингтона.

Заступник міністра закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що дата 18 березня є вигаданою російською пропагандою, пов'язаною з дзвінком між Путіним і Трампом. Він підкреслив, що ця дата не мала жодного фактичного підґрунтя і була лише вигадкою російської сторони.

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