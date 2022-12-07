У російській Курській області почали формувати народну дружину

"Курська область знову на захисті кордонів держави. У нас формується народна дружина "Патріот"", - розповів посадовець.

За його словами, добровольці після серйозного відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію Курської області.

Керівник регіону, з якого війська РФ регулярно обстрілюють територію України, також пише, що такі народні дружини "не пропустять ворога" та "захистять рідний край".

Додамо, що 6 грудня його колега з Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про ухвалення рішення про початок підготовки та формування "загонів територіальної оборони або самооборони".

Чиновник розповів про плани сформувати декілька таких батальйонів на території всіх прикордонних районів Бєлгородської області, та навчання, які проводять "досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних воєн та мають бойовий досвід".