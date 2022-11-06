ПВК "Вагнера" почала набір "ополченців" в прикордонних з Україною областях, - росЗМІ
ПВК "Вагнер" почала набирати "ополченців" у двох прикордонних з Україною областях для їх нібито "захисту". Утримуватимуться такі "центри народного ополчення" регіональним бізнесом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання 7х7.
Засновник групи російських найманців Євген Пригожин заявив, що регіональний бізнес щотижня відправлятиме чверть працівників на "службу в окопах". На його думку, "центри народного ополчення" складатимуться з першої лінії, яка лежить на жителях регіону.
Тим часом група "Вакансії в ПВК "Вагнера" вже почала набирати кандидатів.
"Про створення таких "центрів народного ополчення" стало відомо ще в жовтні. У Бєлгородській області представники ПВК "Вагнеар" уже почали зводити протитанкові споруди за типом "зубів дракона", - пише видання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Пригожин отримує дедалі більше впливу на території Росії.
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