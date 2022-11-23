Операція під "чужим прапором". Кремль готує атаку на Білгородську область, - ISW

У Кремлі створюють інформаційні умови для атаки під "чужим прапором" у Білгородській області з метою відновити громадську підтримку війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу, що українські війська нібито прагнуть вдертися до Білгородської області, а інші пропагандисти зазначають, що російським силам необхідно відновити контроль над Куп'янськом у Харківській області, щоб мінімізувати загрозу українського нападу.

Ці твердження вже давно циркулюють у спільноті військкорів, які критикували російське військове командування за втечу із Вовчанська на північному сході Харківської області.

Вони також активізували свої заклики повернути звільнені території на Харківщині 22 листопада, заявивши, що такі запобіжні заходи зупинять українців від проведення штурмових операцій на Куп'янському та Вовчанському напрямках.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков також опублікував кадри, які демонструють будівництво укріплень на кордоні України.

"Твердження Росії про напад України на Білгородську область, що готується, абсурдні і спрямовані тільки на те, щоб залякати громадськість і змусити її підтримати війну. Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до Росії і не може зробити це в таких масштабах", - зазначають аналітики.

На їхню думку, ці "безглузді припущення про фантастичне українське вторгнення до Росії" також можуть бути частиною плану Кремля щодо визнання та умиротворення радикальних прихильників війни.

Російські військкори неодноразово звинувачували Кремль і Міністерство оборони Росії у нездатності захистити Росію, включаючи нещодавно анексовані території. Кремль, однак, навряд чи зможе повторно захопити Харківську область, як цього вимагають ці націоналістичні діячі, вважають експерти.

В ISW також додали, що фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин також використовує нагнітання страху щодо фіктивної загрози українського вторгнення для зміцнення своєї влади у прикордонних регіонах Росії.

Ключові висновки аналітиків ISW

Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, як і раніше, загрожуватимуть українській інфраструктурі.

Російські військові, мабуть, щосили намагаються поповнити свій арсенал систем високоточної зброї.

Прем'єр-міністр Білорусі відвідав Іран, щоб обговорити економічну співпрацю та можливі зв'язки у сфері безпеки.

Пересування російських військових припускає, що російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції у східній частині Запорізької та західної частини Донецької областей.

Українські війська продовжували контрнаступні дії на лінії Сватове-Кремінна.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.

Кримська окупаційна влада продемонструвала підвищене занепокоєння, ймовірно, внаслідок українських ударів по російських наземних комунікаціях та операції на Кінбурнській косі.

Кремль продовжує перекладати занепокоєння щодо мобілізації на Міністерство оборони Росії.

Російські джерела продовжують рекламувати примусове усиновлення українських дітей у російські сім'ї.

Раніше аналітики розповіли, що російська влада продовжує посилювати контроль над інформаційним простором, який дедалі більше наповнюється критикою на адресу російських військових - як усередині країни, так і за її межами.

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