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В российской Курской области начали формировать народную дружину

Фото: в российской Курской области создают народную дружину (скриншот с видео t.me/gubernator_46)
Автор: Владимир Костырин

В российской Курской области, которая граничит с Украиной, объявили о начале формирования народной дружины. Перед этим в соседней Белгородской области решили создавать отряды территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление курского губернатора Романа Старовойта в Telegram.

"Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот"", - рассказал чиновник.

По его словам, добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию Курской области.

Руководитель региона, с которого войска РФ регулярно обстреливают территорию Украины, также пишет, что такие народные дружины "не пропустят врага" и "защитят родной край".

Добавим, что 6 декабря его коллега из Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о принятии решения о начале подготовки и формировании "отрядов территориальной обороны или самообороны".

Чиновник рассказал о планах сформировать несколько таких батальонов на территории всех приграничных районов Белгородской области, и учениях, которые проводят "опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт".

Напомним, ранее в ноябре стало известно, что ЧВК "Вагнер" начала набирать "ополченцев" в двух приграничных с Украиной областях РФ - Курской и Белгородской - для их якобы "защиты".

Недавно аналитики ISW сообщали, что в Кремле создают информационные условия для атаки под "чужим флагом" в Белгородской области.

В начале этой недели, 5 декабря, в РФ сразу на двух аэродромах в разных областях раздались взрывы. А в ночь на 6 декабря взрывалась и горела нефтебаза в районе аэродрома в Курске - местные власти тоже говорят об атаке беспилотника.

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