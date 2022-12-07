В российской Курской области начали формировать народную дружину

"Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот"", - рассказал чиновник.

По его словам, добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию Курской области.

Руководитель региона, с которого войска РФ регулярно обстреливают территорию Украины, также пишет, что такие народные дружины "не пропустят врага" и "защитят родной край".

Добавим, что 6 декабря его коллега из Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о принятии решения о начале подготовки и формировании "отрядов территориальной обороны или самообороны".

Чиновник рассказал о планах сформировать несколько таких батальонов на территории всех приграничных районов Белгородской области, и учениях, которые проводят "опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт".