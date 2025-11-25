UA

Російський дрон впав на будинок у Молдові, людей евакуювали (фото)

Фото: Російський дрон впав на будинок у Молдові (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Константин Широкун

Під час нічної атаки Росії на Україну один з безпілотників залетів у повітряний простір Молдови, та впав на будинок у місті Кухурештій-де-Жос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Молдови.

"Кілька хвилин тому в саду в місті Кухурештій-де-Жос, Флорештський район, дрон упав на будинок охоронця", – написала поліція Молдови у Facebook.

Зазначається, що на місце події вирушила команда відділу вибухівки та техніки поліції. При цьому людей з навколишніх будинків евакуювали, а периметр оточила поліція.

"Походження дрона поки що невідоме. Поліція розслідує подію", - додали у поліції.

Також зазначалось, що рано вранці щонайменше два дрони увійшли в повітряний простір Румунії. Попередження про повітряну загрозу були видані в повітах Тулча, Галац та Вранча.

Оновлено 12:06. Міністерство закордонних справ Молдови рішуче засудило порушення повітряного простору Республіки кількома безпілотниками.

У зв'язку з чим російського посла викликали на завтра о 14:00 до МЗС для надання пояснень.

Що передувало

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що російські ударні безпілотники під час масованої нічної атаки на Україну могли перетнути кордон та залетіти у повітряний простір Румунії і Молдови.

Нагадаємо, 22 листопада Румунія підіймала пару винищувачів F-16 на фоні російської атаки дронів по Одеській області сьогодні вночі, 22 листопада.

Окрім того, у ніч проти 11 листопада Румунія привела у готовність системи протиповітряної оборони через масовану атаку російських дронів по українських портах на Дунаї.

Також раніше, 13 вересня, російський ударний дрон вторгся в повітряний простір Румунії. Такий інцидент стався під час спроби атаки росіян на українську інфраструктуру на Дунаї. Це стало підставою для превентивної активації систем ППО.

МолдоваДрони