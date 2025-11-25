Російський дрон впав на будинок у Молдові, людей евакуювали (фото)

"Кілька хвилин тому в саду в місті Кухурештій-де-Жос, Флорештський район, дрон упав на будинок охоронця", – написала поліція Молдови у Facebook.

Зазначається, що на місце події вирушила команда відділу вибухівки та техніки поліції. При цьому людей з навколишніх будинків евакуювали, а периметр оточила поліція.

"Походження дрона поки що невідоме. Поліція розслідує подію", - додали у поліції.

Також зазначалось, що рано вранці щонайменше два дрони увійшли в повітряний простір Румунії. Попередження про повітряну загрозу були видані в повітах Тулча, Галац та Вранча.

Оновлено 12:06. Міністерство закордонних справ Молдови рішуче засудило порушення повітряного простору Республіки кількома безпілотниками.

У зв'язку з чим російського посла викликали на завтра о 14:00 до МЗС для надання пояснень.