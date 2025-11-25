RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Российский дрон упал на дом в Молдове, людей эвакуировали (фото)

Фото: Российский дрон упал на дом в Молдове (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Константин Широкун

Во время ночной атаки России на Украину один из беспилотников залетел в воздушное пространство Молдовы, и упал на дом в городе Кухурештий-де-Жос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Молдовы.

"Несколько минут назад в саду в городе Кухурештий-де-Жос, Флорештский район, дрон упал на дом охранника", - написала полиция Молдовы в Facebook.

Отмечается, что на место происшествия отправилась команда отдела взрывчатки и техники полиции. При этом людей из окрестных домов эвакуировали, а периметр оцепила полиция.

"Происхождение дрона пока неизвестно. Полиция расследует происшествие", - добавили в полиции.

Также отмечалось, что рано утром по меньшей мере два дрона вошли в воздушное пространство Румынии. Предупреждения о воздушной угрозе были выданы в уездах Тулча, Галац и Вранча.

 

Что предшествовало

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что российские ударные беспилотники во время массированной ночной атаки на Украину могли пересечь границу и залететь в воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Напомним, 22 ноября Румыния поднимала пару истребителей F-16 на фоне российской атаки дронов по Одесской области сегодня ночью, 22 ноября.

Кроме того, в ночь на 11 ноября Румыния привела в готовность системы противовоздушной обороны из-за массированной атаки российских дронов по украинским портам на Дунае.

Также ранее, 13 сентября, российский ударный дрон вторгся в воздушное пространство Румынии. Такой инцидент произошел во время попытки атаки россиян на украинскую инфраструктуру на Дунае. Это стало основанием для превентивной активации систем ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДрониМолдова