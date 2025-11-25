ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Російські дрони ймовірно перетнули кордон з Румунією та Молдовою, - Повітряні сили

Вівторок 25 листопада 2025 08:07
UA EN RU
Російські дрони ймовірно перетнули кордон з Румунією та Молдовою, - Повітряні сили Фото: російські дрони ймовірно перетнули кордон з Румунією та Молдовою (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські ударні безпілотники під час масованої нічної атаки на Україну могли перетнути кордон та залетіти у повітряний простір Румунії і Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Декілька російських БпЛА в Одеській області на кордоні з Молдовою, можливий перетин державного кордону", - зазначили у Повітряних силах.

У ЗСУ також зазначили, що Один російський безпілотник імовірно перетнув кордон з Румунією.

Російські дрони над Румунією

Нагадаємо, 22 листопада Румунія підіймала пару винищувачів F-16 на фоні російської атаки дронів по Одеській області сьогодні вночі, 22 листопада.

Окрім того, у ніч проти 11 листопада Румунія привела у готовність системи протиповітряної оборони через масовану атаку російських дронів по українських портах на Дунаї.

Так, радарами було зафіксовано рух групи безпілотників у зоні, що прилягає до румунського повітряного простору. Це стало підставою для превентивної активації систем ППО. Через несприятливі погодні умови у південно-східній частині країни бойові літаки Повітряної поліції не могли здійснити виліт.

Також раніше у Румунії, на території повіту Тулча, який межує з Україною, виявили фрагменти невідомого безпілотника. Експерти міністерства оборони Румунії зібрали частини дрона для подальшого розслідування.

Також раніше, 13 вересня, російський ударний дрон вторгся в повітряний простір Румунії. Такий інцидент стався під час спроби атаки росіян на українську інфраструктуру на Дунаї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони Румунія
Новини
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України