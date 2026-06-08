UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Російський дрон вдарив по депо "Нової пошти" у Харкові (фото)

12:23 08.06.2026 Пн
2 хв
Інформація щодо стану відправлень наразі уточнюється
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: ворожий дрон вдарив по депо "Нової Пошти" у Харкові (t.me/dnipropetrovskaODA)

У Харкові внаслідок нічної атаки російського дрона спалахнуло та частково обвалилося депо "Нової пошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Ворожий БПЛА влучив у дах депо №5, що спричинило пожежу та часткове руйнування конструкцій будівлі. На момент атаки підприємство не працювало, завдяки чому співробітники не постраждали.

Читайте також: Росія вдарила по хабу "Укрпошти" в Харкові, є руйнування (відео)

"Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Через пошкодження даху, сильне задимлення та ризик обвалів доступ до складського приміщення залишається обмеженим", - розповіли у "Новій пошті".

За попередніми даними, всередині будівлі знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько 1 мільйона гривень. Ступінь їхнього пошкодження наразі уточнюється.

Фото: наслідки удару ворожого дрона по депо (t.me/novapostcorp)

У компанії запевнили, що "Нова пошта" компенсує клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених посилок і згодом поінформує про деталі виплат.

"Попри чергову атаку на логістичну інфраструктуру, Нова пошта продовжує працювати. Компанія має резервні логістичні схеми та заздалегідь підготовлені сценарії безперервності роботи", - йдеться у заяві.

Зазначається, що актуальний статус своїх відправлень клієнти можуть перевірити у мобільному застосунку або на сайті компанії.

Нагадаємо, 3 червня російські війська завдали удару по терміналу "Нової пошти" у Дніпрі. Внаслідок атаки об’єкт логістичної інфраструктури зазнав часткових руйнувань, однак серед працівників постраждалих не було.

Вже наступного дня, 4 червня, Дніпро знову опинився під російським ударом. Під обстріл повторно потрапив термінал "Нової пошти" - на місці виникла пожежа, а поранення отримали вісім людей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новая почтаХарківВійна в Україні