Російський дрон вдарив по депо "Нової пошти" у Харкові (фото)

Ворожий БПЛА влучив у дах депо №5, що спричинило пожежу та часткове руйнування конструкцій будівлі. На момент атаки підприємство не працювало, завдяки чому співробітники не постраждали.

"Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Через пошкодження даху, сильне задимлення та ризик обвалів доступ до складського приміщення залишається обмеженим", - розповіли у "Новій пошті".

За попередніми даними, всередині будівлі знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько 1 мільйона гривень. Ступінь їхнього пошкодження наразі уточнюється.

Фото: наслідки удару ворожого дрона по депо (t.me/novapostcorp)

У компанії запевнили, що "Нова пошта" компенсує клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених посилок і згодом поінформує про деталі виплат.

"Попри чергову атаку на логістичну інфраструктуру, Нова пошта продовжує працювати. Компанія має резервні логістичні схеми та заздалегідь підготовлені сценарії безперервності роботи", - йдеться у заяві.

Зазначається, що актуальний статус своїх відправлень клієнти можуть перевірити у мобільному застосунку або на сайті компанії.