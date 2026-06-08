Российский дрон ударил по депо "Новой почты" в Харькове (фото)

В Харькове в результате ночной атаки российского дрона вспыхнуло и частично обвалилось депо "Новой почты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
Вражеский БПЛА попал в крышу депо №5, что вызвало пожар и частичное разрушение конструкций здания. На момент атаки предприятие не работало, благодаря чему сотрудники не пострадали.
"Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы. Из-за повреждения крыши, сильного задымления и риска обвалов доступ к складскому помещению остается ограниченным", - рассказали в "Новой почте".
По предварительным данным, внутри здания находилось 363 отправления общей стоимостью около 1 миллиона гривен. Степень их повреждения пока уточняется.
В компании заверили, что "Новая почта" компенсирует клиентам полную объявленную стоимость поврежденных посылок и впоследствии проинформирует о деталях выплат.
"Несмотря на очередную атаку на логистическую инфраструктуру, Новая почта продолжает работать. Компания имеет резервные логистические схемы и заранее подготовленные сценарии непрерывности работы", - говорится в заявлении.
Отмечается, что актуальный статус своих отправлений клиенты могут проверить в мобильном приложении или на сайте компании.
Напомним, 3 июня российские войска нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Днепре. В результате атаки объект логистической инфраструктуры претерпел частичные разрушения, однако среди работников пострадавших не было.
Уже на следующий день, 4 июня, Днепр снова оказался под российским ударом. Под обстрел повторно попал терминал "Новой почты" - на месте возник пожар, а ранения получили восемь человек.