Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Російський дрон вдарив по АЗС у Сумах: є поранені

Фото: російський дрон вдарив по АЗС у Сумах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вдарили ударним безпілотником по АЗС у Сумах. В результаті обстрілу поранення отримали двоє жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

"Росіяни прицільно атакували ударним дроном автозаправку у Зарічному районі Сум. Попередньо, обійшлося без загиблих", - заявив Григоров.

Він також зазначив, що в результаті обстрілу постраждало дві жінки, віком 51 та 53 роки. Їх оглянули медики, надається необхідна допомога.

Також ворог атакував безпілотниками та керованими авіабомбами старостати громади. Є пошкодження житлових будинків. Масштаби руйнувань уточнюються.

Нові вибухи у Сумах

Близько 15:00 у місті знову було чути вибухи. Повідомлялось про загрозу застосування ударних дронів для міста. 

Згодом в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що місто під атакою дронів, вже є влучання.

"Місто знову під ворожою атакою безпілотників. Усі служби працюють на місцях", - заявив Кобзар.
 

Обстріли Сум

Нагадаємо, вчора війська РФ атакували Суми КАБами. В результаті удару по обласному центру пошкоджені багатоповерхівки, також поранення отримав 56-річний чоловік.

Також після ударів по місту 15 жовтня АТ "Симиобленерго" повідомляло, що перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району пов'язані з військовою агресією РФ.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко підтвердив, що внаслідок влучань є перебої зі світлом, а також знеструмлені деякі обʼєкти водоканалу.

У ніч на 28 вересня російські війська завдали чергового удару дронами по Сумах. У результаті влучань загорілися сім вантажних автомобілів. Вогонь був настільки сильним, що машини вигоріли повністю. Крім автотранспорту, зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури.

Окрім того, в ніч на 11 вересня під ударом ворожих атак опинилася цивільна інфраструктура міста, в результаті чого сталася пожежа та руйнування.

