Російський дрон вдарив по АЗС у Сумах: є поранені

"Росіяни прицільно атакували ударним дроном автозаправку у Зарічному районі Сум. Попередньо, обійшлося без загиблих", - заявив Григоров.

Він також зазначив, що в результаті обстрілу постраждало дві жінки, віком 51 та 53 роки. Їх оглянули медики, надається необхідна допомога.

Також ворог атакував безпілотниками та керованими авіабомбами старостати громади. Є пошкодження житлових будинків. Масштаби руйнувань уточнюються.

Нові вибухи у Сумах

Близько 15:00 у місті знову було чути вибухи. Повідомлялось про загрозу застосування ударних дронів для міста.

Згодом в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що місто під атакою дронів, вже є влучання.

"Місто знову під ворожою атакою безпілотників. Усі служби працюють на місцях", - заявив Кобзар.

