Російський дрон пошкодив відділення Нової пошти у Слов'янську (фото)

Обстріл України 31 травня

Нагадаємо, у ніч на 31 травня Росія атакувала Україну 229 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Варто зазначити, що раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія знову може готувати масований удар по Україні. За його словами, на це вказують дані розвідки.

Пізніше в Міноборони України також закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30-31 травня. Особливо бути уважними закликали киян, адже 31 березня традиційно відзначається День Києва.