Війна в Україні

Російський дрон пошкодив відділення Нової пошти у Слов'янську (фото)

10:32 31.05.2026 Нд
2 хв
Чи є постраждалі та що з посилками?
aimg Тетяна Степанова
Фото: російський дрон пошкодив відділення Нової пошти у Слов'янську (t.me/novapostcorp)

Російські окупанти вночі 31 травня атакували дронами Слов'янськ Донецької області. Один з безпілотників пошкодив відділення Нової пошти.

"Унаслідок нічного удару ворожим дроном було пошкоджено відділення №1 Нової пошти в Слов'янську", - повідомили в компанії.

Зазначається, що ніхто зі співробітників не постраждав.

На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі.

"Компанія компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування", - зазначили у Новій пошті.

Обстріл України 31 травня

Нагадаємо, у ніч на 31 травня Росія атакувала Україну 229 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Варто зазначити, що раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія знову може готувати масований удар по Україні. За його словами, на це вказують дані розвідки.

Пізніше в Міноборони України також закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30-31 травня. Особливо бути уважними закликали киян, адже 31 березня традиційно відзначається День Києва.

