Російський дрон пошкодив відділення Нової пошти у Слов'янську (фото)

Російські окупанти вночі 31 травня атакували дронами Слов'янськ Донецької області. Один з безпілотників пошкодив відділення Нової пошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нової пошти.
"Унаслідок нічного удару ворожим дроном було пошкоджено відділення №1 Нової пошти в Слов'янську", - повідомили в компанії.
Зазначається, що ніхто зі співробітників не постраждав.
На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі.
Фото: російський дрон пошкодив відділення Нової пошти у Слов'янську (t.me/novapostcorp)
"Компанія компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування", - зазначили у Новій пошті.
Нагадаємо, у ніч на 31 травня Росія атакувала Україну 229 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Варто зазначити, що раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія знову може готувати масований удар по Україні. За його словами, на це вказують дані розвідки.
Пізніше в Міноборони України також закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30-31 травня. Особливо бути уважними закликали киян, адже 31 березня традиційно відзначається День Києва.