Российский дрон повредил отделение Новой почты в Славянске (фото)

Российские оккупанты ночью 31 мая атаковали дронами Славянск Донецкой области. Один из беспилотников повредил отделение Новой почты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Новой почты.
"В результате ночного удара вражеским дроном было повреждено отделение №1 Новой почты в Славянске", - сообщили в компании.
Отмечается, что никто из сотрудников не пострадал.
На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий пожара.
Фото: российский дрон повредил отделение Новой почты в Славянске (t.me/novapostcorp)
"Компания компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений. Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения", - отметили в Новой почте.
Напомним, в ночь на 31 мая Россия атаковала Украину 229 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
В то же время зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Стоит отметить, что ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия снова может готовить массированный удар по Украине. По его словам, на это указывают данные разведки.
Позже в Минобороны Украины также призвали людей не игнорировать сигналы тревоги в течение 30-31 мая. Особенно быть внимательными призвали киевлян, ведь 31 марта традиционно отмечается День Киева.