Российский дрон повредил отделение Новой почты в Славянске (фото)

Обстрел Украины 31 мая

Напомним, в ночь на 31 мая Россия атаковала Украину 229 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Стоит отметить, что ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия снова может готовить массированный удар по Украине. По его словам, на это указывают данные разведки.

Позже в Минобороны Украины также призвали людей не игнорировать сигналы тревоги в течение 30-31 мая. Особенно быть внимательными призвали киевлян, ведь 31 марта традиционно отмечается День Киева.