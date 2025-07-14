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Російський дрон пошкодив проїжджу частину в Харкові

Харків, Понеділок 14 липня 2025 06:18
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Російський дрон пошкодив проїжджу частину в Харкові Фото: Харків знову атакували ударні дрони РФ (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російські ударні дрони атакували Харків. Зафіксовано пошкодження в одному з районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Він зазначив, що у Немишлянському районі міста ворожий безпілотник ударив по проїжджій частині.

"Попередньо ворожий дрон "Молнія" - тип БПЛА уточнюється. Наразі інформація про постраждалих не надходила", - зазначив Терехов.

Нагадаємо, цієї ночі російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Безпілотники заходили через Харківську, Донецьку, Сумську, Дніпропетровську області та дійшли до Вінницької і Житомирської областей.

Близько півночі ворожі дрони пошкодили підприємство у Чугуєві.

Ввечері у неділю, 13 липня, ударні безпілотники атакували Полтаву і Полтавську область.

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