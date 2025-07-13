"Шахеди" летіли на Полтаву, лунали вибухи: перші наслідки атаки

У неділю ввечері, 13 липня, росіяни вкотре атакували Полтавську область дронами. На тлі обстрілу в Полтаві лунали вибухи, а в Полтавській громаді є наслідки атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

Зокрема, о 20:02 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Полтаву з північного сходу рухалися дрони. Пізніше виконуюча обов'язків міського голови Катерина Ямщикова підтвердила, що для міста є загроза ударів.

Вже о 20:52 місцеві ЗМІ писали, що дрон зафіксовано над західними околицями Полтави, в жителі міста чули ввечері близько трьох звуків, схожих на вибухи.

Пізніше з офіційною інформацією виступив глава ОВА. Володимир Когут підтвердив атаку на область. Він поінформував, що більшість ворожий цілей було збито. Однак у Полтавській громаді зафіксовано наслідки атаки РФ.

"У Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки. Травмовано одну людину. Медики надають їй необхідну допомогу", - написав він о 21:28.