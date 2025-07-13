ua en ru
Нд, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Шахеди" летіли на Полтаву, лунали вибухи: перші наслідки атаки

Неділя 13 липня 2025 22:17
UA EN RU
"Шахеди" летіли на Полтаву, лунали вибухи: перші наслідки атаки Фото: на місті події медики надають постраждалій людині допомогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 13 липня, росіяни вкотре атакували Полтавську область дронами. На тлі обстрілу в Полтаві лунали вибухи, а в Полтавській громаді є наслідки атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

Зокрема, о 20:02 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Полтаву з північного сходу рухалися дрони. Пізніше виконуюча обов'язків міського голови Катерина Ямщикова підтвердила, що для міста є загроза ударів.

Вже о 20:52 місцеві ЗМІ писали, що дрон зафіксовано над західними околицями Полтави, в жителі міста чули ввечері близько трьох звуків, схожих на вибухи.

Пізніше з офіційною інформацією виступив глава ОВА. Володимир Когут підтвердив атаку на область. Він поінформував, що більшість ворожий цілей було збито. Однак у Полтавській громаді зафіксовано наслідки атаки РФ.

"У Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки. Травмовано одну людину. Медики надають їй необхідну допомогу", - написав він о 21:28.

Обстріли Полтави

Зазначимо, що росіяни періодично атакують Полтаву та область дронами.

Зокрема, 3 липня вранці ворожі безпілотники вдарили по будівлі ТЦК. Посмо цього, у горлі були пошкоджені будинки, магазини, навчальні заклади та автомобілі.

Крім того, того дня також були жертви. Учора стало відомо, що кількість загиблих унаслідок атаки РФ зросла до 4.

Детальніше про наслідки удару по Полтаві 3 липня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Полтавська область Війна в Україні
Новини
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Аналітика
Чому Київ за СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ за СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем