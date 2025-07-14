Російські дрони атакували Чугуїв: у мерії розповіли про наслідки

Російські дрони "Шахед" вдарили по місту Чугуїв Харківської області та завдали шкоди місцевому підприємству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чугуєва Галину Мінаєву.

"Пошкоджено промислове підприємство. Станом на зараз постраждалих немає, служби виїхали на місце. Бережіть себе та не ігноруйте тривоги", - зазначила Мінаєва.

За її словами, дрони атакували територію міста близько опівночі.

Дронова атака росіян

В ніч на 14 липня Україну знову атакують російські дрони "Шахед".

Безпілотники рухаються з Харківської, Донецької та Сумської областей у напрямку Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Київської областей.

Напередодні ввечері російські ударні дрони атакували Полтаву й область.

Крім того, загарбники обстріляли безпілотниками місто Самар на Дніпропетровщині. Постраждав місцевий житель.

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