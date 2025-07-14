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Російські дрони атакували Чугуїв: у мерії розповіли про наслідки

Чугуїв, Понеділок 14 липня 2025 02:28
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Російські дрони атакували Чугуїв: у мерії розповіли про наслідки Ілюстративне фото: ворожі безпілотники вдарили по Харківській області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські дрони "Шахед" вдарили по місту Чугуїв Харківської області та завдали шкоди місцевому підприємству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чугуєва Галину Мінаєву.

За її словами, дрони атакували територію міста близько опівночі.

"Пошкоджено промислове підприємство. Станом на зараз постраждалих немає, служби виїхали на місце. Бережіть себе та не ігноруйте тривоги", - зазначила Мінаєва.

Дронова атака росіян

В ніч на 14 липня Україну знову атакують російські дрони "Шахед".

Безпілотники рухаються з Харківської, Донецької та Сумської областей у напрямку Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Київської областей.

Напередодні ввечері російські ударні дрони атакували Полтаву й область.

Крім того, загарбники обстріляли безпілотниками місто Самар на Дніпропетровщині. Постраждав місцевий житель.

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