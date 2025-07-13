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Росіяни запустили чергову хвилю "Шахедів": де загроза ударів

Неділя 13 липня 2025 23:15
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Росіяни запустили чергову хвилю "Шахедів": де загроза ударів Фото: російський агресор знову атакує Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники знову атакують Україну ударними дронами. У низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України.

На даний момент більшість ворожих безпілотників рухаються у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Зокрема, більшість дронів із Донеччини рухаються по межі Харківщини і Дніпропетровщини північно-західним курсом.

Військові повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Полтавської області, а також для Кам'янського та Дніпровського районів Дніпропетровської області.

Крім того, о 23:02 військові повідомили про входження нових груп дронів на межі Сумщини і Харківщини, курс - південно-західний/південно-східний.

Також ворожі безпілотники рухаються з південного сходу в напрямку міста Павлоград Дніпропетровської області.

О 23:06 повідомлялося про активність розвідувальних дронів противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження у Запорізькій області. Залучено засоби для їх збиття.

О 23:21 військові повідомили про рух російських дронів у напрямку Полтави. Жителям радять пройти в укриття.

Також дрони наближаються з південного сходу до Павлограда і Самара Дніпропетровської області.

Станом на 23:10 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни запустили чергову хвилю &quot;Шахедів&quot;: де загроза ударів

Повітряні удари РФ

Російський агресор постійно атакує цивільні населені пункти з повітря.

Так, ввечері у неділю, 13 липня, ворожі безпілотники атакували Полтаву і Полтавську область. Внаслідок удару та збиття цілей, у Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки.

Також росіяни обстріляли дронами місто Самар у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждав місцевий житель.

До того ж, загарбники вдарили безпілотниками по Сумах. Місто частково знеструмлене.

Крім того, ворог обстріляв авіаційними бомбами Слов'янськ. Поранено жінку і дитину.

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